Футбол

«Челси» может продать Азара в «Реал» за 100 млн евроЕвро-футбол.ру 03:06

"Челси" готов расстаться с полузащитником Эденом Азаром, который может продолжить карьеру в "Реале". По информации Marca, английский клуб планирует продать футболиста сборной Бельгии за 100 миллионов евро.
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«Челси» снизил сумму за Азара

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«Челси» может продать Азара в «Реал» за 100 млн евро

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Le 10 Sport: «Челси» продаст Азара летом

Бомбардир.рувчера в 02:34
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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