Футбол
«Челси» может купить нападающего «Бенфики» ЙовичаREGNUM 00:33
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Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Семен Слепаков госпитализирован из-за проблем с сердцем
Обновлено в 01:20
Политика
Украинскую журналистку выгнали из студии в прямом эфире «России 1»
Сергей Михеев на телеканале «Россия 1» потребовал от участницы, украинской журналистки Янины Соколовской покинуть студию.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
В «Би-би-си» заявили о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии
Съемки химической атаки в сирийском городе Дума были инсценировкой, заявил продюсер "Би-би-си" Риам Далати.
Обновлено в 01:29
Экономика
Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Нефтяники увеличили производство бензина за счет модернизации заводов или строительства новых установок.
Обновлено вчера в 16:03
Транспорт
Российские дороги покроют «суперасфальтом»
Около 1 тыс. км дорог в России в ближайшие два года планируется уложить по технологии «Суперасфальт», пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.
Обновлено в 00:27
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
УАЗ объявил о сокращении сотрудников
Всем работникам, попавшим под сокращение, предложат другую работу на автозаводе или других предприятиях площадки (с возможность переобучения), а также вакансии городского центра занятости.
Обновлено в 00:31
Культура
Друзь прокомментировал обвинения в подкупе
12 февраля Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. В дирекции общественных связей Первого канала заявили, что проверят данное сообщение.
Обновлено 12 февраля в 20:58
Экономика
Airbus откажется от самолетов A380
Компания Airbus закроет производство двухпалубного пассажирского самолета A380 — поставки крупнейшего серийного авиалайнера в мире будут завершены к 2021 году.
Обновлено в 01:15
Авто
Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Обновлено вчера в 15:34
Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Роскачество не нашло пельменей высокого качества в российской рознице
Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества".
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В Сеть попала гулянка Дворковича и Ткачева на борту самолета
Telegram-каналы публикуют видео, на котором экс-губернатор Краснодарского края, экс-глава минсельхоза Александр Ткачев и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович весело проводят время в самолете.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В Новосибирске задержан зампредседателя СО РАН Благодырь
Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь задержан в Новосибирске и отправлен на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт
Площадь около станции метро «Красносельская» благоустроят в 2019 году
Рядом с площадью расширят тротуары и обновят дорожное покрытие.
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Изобретена кровать, которая не даёт спящему занять чужую половину
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам
Источник в японском правительстве рассказал, что страна собирается изменить стратегию переговоров с российской стороной по заключению мирного договора.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Крыму проходят обыски у подозреваемых в терроризме
По информации очевидцев, обыски сегодня утром проходят по нескольким адресам в селе Октябрьское Красногвардейского района.
Обновлено в 00:38
Политика
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье
В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору надежных презервативов
Эксперты «Роскачества» в День всех влюбленных выпустили рекомендации по выбору надежных презервативов, соответствующих ГОСТу.
Обновлено в 00:00
Авто
SSC опубликовала видео с испытаний 1750-сильного гиперкара Tuatara
Представленный в качестве концепта в далеком 2011 году, Tuatara претерпел некоторые значительные изменения за эти годы, и этот окончательный дизайн впервые был показан на прошлогоднем мероприятии в Пеббл-Бич.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Украина депортирует епископа канонической УПЦ Гедеона
Обновлено в 01:40
Авто
KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker
На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Уникальный кабриолет LADA Niva продан за 5 300 долларов
За три десятилетия машина не прошла и 75 тысяч километров. Уникальный автомобиль ушёл с аукциона Bringatrailer за сумму 5300 долларов.
Обновлено вчера в 13:17
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено вчера в 00:26
Общество
В Калининграде отменили концерт Элджея
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием отменить концерт Элджея в Калининграде, которую подписали более 470 человек.
Обновлено вчера в 12:44
Кино
Появился первый тизер-трейлер продолжения «Холодного сердца»
Мультфильм стал обладателем двух премий «Оскар» в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» «Let It Go» и ряда других наград.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает молдавский портал Omega.
Обновлено вчера в 13:19