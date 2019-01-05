Футбол
"Челси" и "Монако" продолжают вести переговоры относительно трансфера испанского полузащитника Сеска Фабрегаса. Как информирует Mirror, "пенсионеры" требуют от французского клуба порядка 12 миллионов евро за переход 31-летнего испанца. Фабрегас играет за лондонцев с 2014 года.
Евро-футбол.ру04:09
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Экономика
Шмаков: Профсоюзы России продолжат борьбу за повышение МРОТ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в Трудовой кодекс должны быть внесены изменения, которые бы четко определяли, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие считаются поверх него.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Кино
В Лос-Анджелесе объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе в ночь на 7 января состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Военные Габона захватили радио после новогоднего обращения президента
Обновлено в 02:19
Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
Обновлено в 00:35
Религия
Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае
«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» — написал Маск на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное для того, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Умерла экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшая участница шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева умерла вечером шестого января.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress
Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю, который приобрел через интернет-магазин солнцезащитные очки с встроенной видеокамерой.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона
Обновлено в 04:24
Политика
Путин выстрелил из пушки во время гуляний в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин в понедельник на народных гуляниях в Петропавловской крепости выстрелил из пушки.
Обновлено в 04:30
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Политика
Трамп подтвердил возможность второй встречи с Ким Чен Ыном
США ведут переговоры о месте проведения второй встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
National Interest оценил новую российскую самоходку «Лотос»
Несмотря на свою предполагаемую "цветочную красоту", новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" станет важной вехой в процессе модернизации артиллерии России, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Киеве назвали «болезненные» положения томоса об автокефалии
Крайне негативным моментом положения томоса об автокефалии украинской церкви является запрет создавать свои структуры за пределами страны, рассказал проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Челябинске проверяют сообщения о нападении волка на ребёнка в парке
В Челябинске проводят проверку сообщений о нападении волка на ребёнка в одном из парков, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины
Из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто с 5:40 мск.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
В Сети появились первые рендеры iPhone 2019 года с тройной камерой
Обновлено вчера в 20:02
Религия
Владимир Путин поздравил православных с Рождеством
Президент России поздравил всех православных верующих с праздником Рождества Христова.
Обновлено в 02:39
Политика
Эсминец США проследовал мимо спорных островов в Южно-Китайском море
Обновлено в 02:56
Кино
Появились первые кадры нового сезона «Игры престолов»
Телесеть HBO опубликовала первые кадры из заключительного сезона "Игры престолов".
Обновлено в 03:57
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга Путин уже встречал Рождество в 2012 году, будучи в должности премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Патриарх Филарет: Украина имеет претензию на патриархат
Почётный патриарх Украинской православной церкви Украины Киевского патриархата в понедельник, 7 января, заявил, что новая церковная раскольническая структура рассчитывает на признание в качестве патриархата, сообщает «112 Украина».
Обновлено в 01:55
Хоккей
«Вашингтон» победил «Детройт» с помощью Овечкина и Кузнецова
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349
NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.
Обновлено в 03:14