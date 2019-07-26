Футбол
«Челси» хочет продлить контракт с ВиллианомBookmaker-ratings.ru 01:46
Ожидается, что бразилец подпишет с лондонским клубом новый договор. Как сообщает Evening Standard, 30-летний хавбек продлит соглашение еще на один сезон. Текущий контракт Виллиана с синими истекает летом 2020 года.
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