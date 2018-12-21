Футбол

«Челси» хочет обменять Морату на Игуаина
Soccer.ru
вчера в 22:07

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри всё ещё проявляет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, который принадлежит "Ювентусу".
Soccer.ruвчера в 22:07

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СМИ: «Челси» хочет обменять Морату на Игуаина

Советский спорт03:57

«Челси» возобновил интерес к Игуаину

Sportbox.RU03:32

«Челси» возобновил интерес к Игуаину

Матч ТВ03:32

«Челси» хочет обменять Морату на Игуаина

Sport24.ru02:48

«Челси» может приобрести Игуаина

Спорт-Экспрессвчера в 23:01

«Челси» намерен обменять Морату на Игуаина

Чемпионатвчера в 19:54

«Челси» готов обменять Морату в «Милан» на Игуаина

Sports.ruвчера в 22:31
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Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

Обновлено в 08:02
Футбол

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов

Как сообщает Twitter-аккаунт Sport inside, команду покинут защитник Сальваторе Боккетти, а также полузащитники Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов.
Обновлено в 08:36
Футбол

Газинский признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году

Федерация спортивных журналистов Краснодарского края совместно с Олимпийским советом Краснодарского края провела интернет-голосование по определению лучшего спортсмена Кубани в уходящем году.
Обновлено в 08:32
Футбол

Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, восстанавливающийся после операции на левом колене, приступил к работе с мячом, сообщается в официальном микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 08:20
Футбол

ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек

309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.
Обновлено в 04:15
Футбол

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Новое соглашение рассчитано до 2023 года. 21-летний Скопинцев выступает за «Ростов» с 2016 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Куинси Промес пойман пьяным за рулем

Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели.
Обновлено в 05:53
Футбол

Александер Чеферин: «Мутко внес важный вклад в российский футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что вице-премьер РФ Виталий Мутко оказал заметное влияние на развитие российского футбола.
Обновлено в 06:29
Футбол

Айртон Лукас: Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать

Защитник Спартака Айртон Лукас рассказал о своих татуировках и игровых качествах.
Обновлено в 06:03
Футбол

Манджукич хочет продлить контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич подпишет новый контракт с клубом в начале следующего года.
Обновлено в 05:30
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Обновлено в 02:50
Футбол

Неймар изменил образ до неузнаваемости

Обновлено в 08:31
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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