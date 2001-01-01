Футбол
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри всё ещё проявляет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, который принадлежит "Ювентусу".
Soccer.ruвчера в 22:07
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол
«Спартак» и ЦСКА претендуют на итальянского нападающего
"Спорт-Экспресс", сославшись на источник в Италии, сообщил об интересе "Спартака" и ЦСКА к итальянскому нападающего.
Обновлено в 00:59
Футбол
Неймар кардинально сменил имидж и теперь похож на Децла
Кантона опять скажет, что у бразильца на голове спагетти. Нападающий «Пари-Сен Жермен» и сборной Бразилии Неймар сменил прическу.
Обновлено в 02:23
Футбол
Маевский может перейти в один из клубов РПЛ
Ожидается, что игрок присоединится к одному из клубов РПЛ на правах свободного агента.
Обновлено в 02:28
Футбол
Юрген Клопп: «„Манчестер Сити“ не проявляет никаких слабостей»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил уровень конкурента в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити».
Обновлено в 01:40
Футбол
Защитник «Браги» может перебраться в РПЛ
Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу, рапортует Globo Esporte.
Обновлено в 02:18
Футбол
Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России
Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Жозе Моуриньо может возглавить «Баварию»
По информации портала, руководство «Баварии» планирует пригласить Жозе Моуриньо на пост главного тренера.
Обновлено в 01:25
Футбол
Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов
Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
«Арсенал» может зимой отдать Озила в аренду
В текущем сезоне Озил провел за «Арсенал» 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
На «Газпром-Арене» могут пройти матчи НБА и поединки UFC
Футбольный стадион петербургского «Зенита» «Газпром-Арена» может принять баскетбольные матчи и боксёрские поединки.
Обновлено в 02:07
Футбол
Прядкин поделился мнением о том, каким должен быть будущий глава РФС
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, каким, по его мнению, должен быть будущий президент организации.
Обновлено в 02:10
Футбол
Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов
«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
Валерий Газзаев: «Общая оценка выступления российских клубов в еврокубках — „неудовлетворительно“»
Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы, за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА, — сказал Газзаев.
Обновлено в 01:48