«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе СарриМатч ТВ вчера в 18:53

Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

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