Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе СарриМатч ТВ вчера в 18:53
Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
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Известный инсайдер: В ближайшее время Лэмпард станет новым главным тренером «Челси»
Sportbox.RUвчера в 19:12
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:53, Ашберн
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Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
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Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
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Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
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Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным
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«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
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В Евросоюзе отчитались об успешном сдерживании России
Брюссель считает успешным двойственный подход к России, который позволил сдерживать «напористое» поведение Москвы и при этом сотрудничать с ней по внешнеполитическим вопросам, говорится в докладе дипслужбы ЕС.
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Председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.
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Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, 14 июня стало известно, что строительство обхода г. Костромы и 2-го моста через реку Волгу включено в схему территориального планирования России.
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ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%
Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
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Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
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Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
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