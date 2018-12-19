Футбол

«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско
РИА Новости
07:45

Самому игроку "синие" намерены предложить контракт с годовой зарплатой в 12 млн фунтов. По информации источника, "Ювентус" пока готовит конкретное предложение для "Реала", но готов побороться за трансфер. Также сообщается, что в Иско заинтересован "Манчестер Сити".
РИА Новости07:45

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«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско

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СМИ: «Челси» хочет приобрести Иско и готов заплатить 70 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс03:11

«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов

Soccer.ru02:43
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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