Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о трансфере ИгуаинаГазета.Ru 18:47

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Суперкубок Италии, Финал, сегодня
Джидда, Стадион Короля Абдуллы
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
Миралем Пьянич
44′
45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
65′
70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
74′
Франк Кессиэ
75′
Алессио Романьоли
79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
86′
87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
89′
Пауло Дибала
90′+4′
Английский "Челси" и итальянский "Ювентус" договорились о трансфере нападающего Гонсало Игуаина, сообщает "Советский спорт". Об этом проинформировал известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, на своем сайте сообщивший о достигнутой договоренности.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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