«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе СарриГазета.Ru 18:38

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

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