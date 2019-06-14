«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе СарриSport24.ru вчера в 18:20

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус». На сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщается, что оба клуба достигли договоренности о переходе 60-летнего итальянца.

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

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