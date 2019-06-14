Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе СарриSport24.ru вчера в 18:20
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус». На сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщается, что оба клуба достигли договоренности о переходе 60-летнего итальянца.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА
Обновлено в 11:50
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Здоровье
В Ростовской области выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции
С начала года на Дону выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции: 19 - в Ростове, 1 - в Красносулинском районе.
Обновлено в 03:48
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Футбол
Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:44
Политика
Почти три четверти россиян доверяют Путину
Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Новейший сторожевой корабль «Анадырь» спустили на воду в Зеленодольске
Сегодня, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»).
Обновлено в 09:26
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Иван Голунов пожаловался на панические атаки
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов заявил, что у него случаются панические атаки.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Huawei рассказала, чем заменит Android
Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Политика
Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Политика
Сербия приготовилась к вторжению в Косово
Сербия введет свои войска в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24