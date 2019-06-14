Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе СарриSport24.ru вчера в 18:20

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус». На сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщается, что оба клуба достигли договоренности о переходе 60-летнего итальянца.
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Сарри не покинет «Челси», пока клуб не договорится о переходе Лэмпарда

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«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих»

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BBC: «Челси» заплатит за Лэмпарда 4 миллиона

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СМИ: «Ювентус» договорился с «Челси» по переходу Сарри

РИА Новостивчера в 18:48

«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по Сарри

Евро-футбол.ру12 июня в 17:17
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Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
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Происшествия

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Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы.
Обновлено в 11:37
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Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
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В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов

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Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА

Обновлено в 11:50
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Здоровье

В Ростовской области выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции

С начала года на Дону выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции: 19 - в Ростове, 1 - в Красносулинском районе.
Обновлено в 03:48
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Футбол

Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:44
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Политика

Почти три четверти россиян доверяют Путину

Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
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Строительство второго моста в Костроме утверждено Правительством РФ

Обновлено в 07:19
Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
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Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

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Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Новейший сторожевой корабль «Анадырь» спустили на воду в Зеленодольске

Сегодня, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»).
Обновлено в 09:26
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Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
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Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
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Иван Голунов пожаловался на панические атаки

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Обновлено в 06:22
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Huawei рассказала, чем заменит Android

Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
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Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Политика

Сербия приготовилась к вторжению в Косово

Сербия введет свои войска в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.
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Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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