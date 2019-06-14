Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе СарриSport24.ru вчера в 18:20

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус». На сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщается, что оба клуба достигли договоренности о переходе 60-летнего итальянца.
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«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих»

Советский спорт00:12

Источник: Лэмпард может возглавить «Челси»

Sport.ruвчера в 18:29

Известный инсайдер: В ближайшее время Лэмпард станет новым главным тренером «Челси»

Матч ТВвчера в 19:12

Источник: «Ювентус» договорился с «Челси» по Сарри

Спорт-Экспрессвчера в 17:41

Источник: Лэмпард возглавит «Челси» после ухода Сарри

Чемпионатвчера в 17:59

СМИ: «Челси» сегодня объявит об уходе Сарри. Его заменит Лэмпард

Soccer.ruвчера в 19:29

Ди Марцио: Лэмпард сменит Сарри в «Челси»

Бомбардир.рувчера в 18:44
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Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Транспорт

СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах

В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям решил изменить написание названия Киева.
Обновлено вчера в 02:02
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском

«Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Врио главы Петербурга рассказал о планах открытия новых станций метро

Станции метро "Казаковская" и "Путиловская" (Красносельско-Калининская линия) в Санкт-Петербурге планируется открыть в 2022 году, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций

Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено вчера в 14:23
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Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

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Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА

"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
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Бриенна Тарт из «Игры Престолов» начала играть Шекспира в театре

Обновлено вчера в 23:42
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

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Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии

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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

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Родственники осуждённой в США россиянки Осиповой рассказали о состоянии женщины и жизни её детей

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Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

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Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

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Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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