Футбол

«Челси» и «Тоттенхэм» встретятся в полуфинале Кубка Лиги
Soccer.ru
18:48

Стали известны полуфинальные пары Кубка английской Лиги. "Тоттенхэм", победивший в 1/4 финала "Арсенал", в следующей стадии снова встретится с лондонской командой – "Челси".
Soccer.ru18:48

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«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/2 финала Кубка лиги

Спорт-Экспресс18:44

Названы полуфинальные пары в Кубке английской лиги

Матч ТВ18:41

Названы полуфинальные пары в Кубке английской лиги

Sportbox.RU18:41

Стали известны итоги жеребьевки полуфиналов Кубка английской лиги

Газета.Ru17:27

Стали известны итоги жеребьёвки полуфинала Кубка английской лиги

Чемпионат17:08

«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/2 финала Кубка английской лиги, «Ман Сити» — с «Бертоном»

Sport24.ru18:33

Кубок лиги. Жеребьевка полуфинала. «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Бертоном» из 3-го дивизиона

Sports.ru17:20
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:16, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Обновлено в 16:40
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ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка французской Лиги.
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