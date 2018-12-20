Стали известны полуфинальные пары Кубка английской Лиги. "Тоттенхэм", победивший в 1/4 финала "Арсенал", в следующей стадии снова встретится с лондонской командой – "Челси".

«Челси» и «Тоттенхэм» встретятся в полуфинале Кубка Лиги

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