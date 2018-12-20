Футбол

«Челси» и «Тоттенхэм» встретятся в полуфинале Кубка Лиги
Soccer.ru
18:48

Стали известны полуфинальные пары Кубка английской Лиги. "Тоттенхэм", победивший в 1/4 финала "Арсенал", в следующей стадии снова встретится с лондонской командой – "Челси".
Soccer.ru18:48

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«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/2 финала Кубка лиги

Спорт-Экспресс18:44

Названы полуфинальные пары в Кубке английской лиги

Матч ТВ18:41

Названы полуфинальные пары в Кубке английской лиги

Sportbox.RU18:41

«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/2 финала Кубка английской лиги, «Ман Сити» — с «Бертоном»

Sport24.ru18:33

Стали известны итоги жеребьевки полуфиналов Кубка английской лиги

Газета.Ru17:27

Стали известны итоги жеребьёвки полуфинала Кубка английской лиги

Чемпионат17:08

Кубок лиги. Жеребьевка полуфинала. «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Бертоном» из 3-го дивизиона

Sports.ru17:20
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Футбол

«Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

"Монако" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка французской лиги одолел "Лорьян".
Обновлено в 17:53
Футбол

Что Алли показал болельщикам «Арсенала»

Болельщики "канониров" во время игры бросили бутылку с водой в хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли, который забил гол и отдал результативную передачу, на что футболист ответил показом на пальцах счёта матча, повернувшись в сторону трибун.
Обновлено в 16:25
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Л. Эрнандеса в «Баварию»

Обновлено в 19:14
Футбол

Хет-трик Гарета Бэйла вывел «Реал» в финал клубного чемпионата мира

Полуфинальный матч клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Касима Антлерз» завершился в пользу мадридского клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Абу-Даби на стадионе «Зайед Спорт Сити».
Обновлено в 13:28
Футбол

«Шальке-04» уступил «Байеру» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал леверкузенский «Байер».
Обновлено в 14:25
Футбол

Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»

Цена акции «Манчестер Юнайтед» сразу выросла на 6% после увольнения главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Independent.
Обновлено в 19:40
Футбол

«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

Летом Сульшер попросил футболку у Дзюбы

Сульшер попросил футболку для сына, а затем пошутил, что его сын такой же высокий, как Дзюба.
Обновлено в 09:54
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол

Витсель включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 19:34
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ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
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«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в матче Кубка Европы

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" обыграли немецкую "Альбу" в гостевом матче десятого тура регулярного чемпионата Кубка Европы.
Обновлено в 16:30
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Капелло отказался от работы в «Роме»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло мог вернуться к активной футбольной жизни, но отверг предложение "Ромы" стать техническим директором.
Обновлено в 15:04
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Манчестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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