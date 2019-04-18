«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоихSoccer.ru вчера в 16:50

«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».

«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоих

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