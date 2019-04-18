Футбол
«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоихSoccer.ru вчера в 16:50
«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».
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Дубль Педро помог «Челси» обыграть «Славию» и выйти в полуфинал Лиги Европы
Советский спортвчера в 16:51
«Челси» — «Славия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ru17 апреля в 03:00
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
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Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Авто
Renault Arkana: все модификации кроссовера для России
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Зеленский представил свою будущую президентскую команду
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Здоровье
В Европе растет заболеваемость корью. Ученые раскрыли причину
Ученые винят в происходящем антипрививочников и тех, кто отказывается от вакцинации по религиозным соображениям.
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Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 14:24
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ
Обновлено в 01:38
Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В школе Якутии отравились дети, проходит проверка
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.
Обновлено в 02:20
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00