Футбол

«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоихSoccer.ru вчера в 16:50

«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».
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Жиру - первый игрок «Челси», забивший 10 голов в еврокубках

Спорт-Экспресс01:56

Шевчик: я – давний фанат «Челси», забить два гола – просто мечта

Чемпионат01:04

«Челси» установил рекорд английских клубов по победам в розыгрыше еврокубков

Матч ТВвчера в 17:54

«Челси» – «Славия» (4:3). Жиру поучаствовал во всех голах хозяев

Sports.ruвчера в 22:40

Дубль Педро помог «Челси» обыграть «Славию» и выйти в полуфинал Лиги Европы

Советский спортвчера в 16:51

Форвард «Челси» Жиру забил десятый мяч в этом сезоне Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 20:30

«Челси» — «Славия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года

LiveSport.ru17 апреля в 03:00
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Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Обновлено вчера в 06:03
Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Обновлено в 01:49
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу

Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Авто

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Зеленский представил свою будущую президентскую команду

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Здоровье

В Европе растет заболеваемость корью. Ученые раскрыли причину

Ученые винят в происходящем антипрививочников и тех, кто отказывается от вакцинации по религиозным соображениям.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 14:24
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ

Обновлено в 01:38
Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В школе Якутии отравились дети, проходит проверка

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Хакасии учителя-педофила приговорили к 13 годам колонии

Обновлено в 02:13
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
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