Футбол
2 января между коллективами «Челси» и «Саутгемптон» на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
REGNUM16:38
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Культура
Смерть Криса Кельми подтвердили в морге
Обновлено в 14:23
Космос
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны
Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны.
Обновлено в 23:23
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31
Спасатели извлекли из-под завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске тела еще трёх человек, общее число жертв составило 31.
Обновлено в 14:31
Хоккей
Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею
Обновлено в 22:34
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено в 18:49
Спорт
Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено в 12:05
Политика
Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР
Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
Обновлено в 15:22
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено в 18:18
Хоккей
Россия — Словакия 5:0 (2-й период)
Обновлено в 22:10
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Дополнительно компания объявила, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp не будет работать на смартфонах с операционной системой Android 2.3.7, а также на более старых версиях ОС.
Обновлено в 00:36
Музыка
Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом
В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:46
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Общество
На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено в 09:17
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 11:23
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра
Обновлено в 16:10
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Технологии
В России появится университет для обучения роботов
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Космос
Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС
Обновлено в 20:16
Космос
Астронавт из Голландии случайно позвонил в 911 из космоса
Обновлено в 14:04
Хоккей
Сборная России забросила Словакии две шайбы за 30 секунд в матче МЧМ
Напомним, что в полуфинале МЧМ-2019 победитель матча Россия — Словакия сыграет со сборной США, которая в 1/4 финала обыграла Чехию (3:1).
Обновлено в 22:56