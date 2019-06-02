Футбол
«Челси» и «Реал» договорились по трансферу АзараНева Спорт 10:04
По информации источника, руководство мадридского клуба договорилось о переходе Азара за 110 миллионов евро. Отмечается, что в качестве бонуса за выступления бельгийца «Челси» может получить дополнительно 15 миллионов евро.
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