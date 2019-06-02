Футбол

«Челси» и «Реал» договорились по трансферу АзараНева Спорт 10:04

По информации источника, руководство мадридского клуба договорилось о переходе Азара за 110 миллионов евро. Отмечается, что в качестве бонуса за выступления бельгийца «Челси» может получить дополнительно 15 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

Советский спорт09:20

The Times: «Реал» заплатит за Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы

Sports.ru08:22

СМИ: «Реал» согласовал переход Азара

Матч ТВ09:03

«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

Чемпионат08:51

СМИ: «Реал» заплатит за Азара 110 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:39

В Англии сообщили, что «Реал» определился с игровым номером для Азара

Sport24.ru07:46

СМИ: «Реал» согласовал переход Азара

Sportbox.RU09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Спорт

Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по академической гребле в Швейцарии

Обновлено в 09:37
Гаджеты

Инсайдеры показали первые фотографии чехлов для смартфона iPhone XI

Первые фотографии чехлов для смартфонов iPhone XI от американской корпорации Apple появились в сети.
Обновлено в 08:45
Авто

Американцы сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 05:15
Гаджеты

Уценка процессоров Ryzen в Германии помогает AMD продавать вдвое больше процессоров, чем Intel

Популярный в Германии магазин MindFactory.de ежемесячно публикует статистику по ассортименту и количеству проданных процессоров, и этим стали пользоваться не только «частные энтузиасты обработки статистических данных», но и сама AMD, когда хотела вставить в презентацию для инвесторов доказательства своего успеха.
Обновлено в 08:58
Политика

США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье

Врачи Ростовской области пожаловались на пробелы в федеральном законодательстве

В среднем число людей с орфанными (редкими) заболеваниями в Ростовской области за год увеличилось на 13%.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика

Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Отец скрывшейся с 23 миллионами рублей старшей кассирши из Салавата обратился в полицию с заявлением о пропаже семьи дочери.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области

Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН

В июне прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум "о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации".
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Кино

Осипов вручил два специальных приза на кинофестивале в Чите

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 2 июня на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля вручил специальные призы.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области

Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Трамп заявил, что не называл Меган Маркл «злобной»

Обновлено в 10:11
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган были замечены на концерте в Лимасоле

Как пишет портал "7 дней", оба были замечены на одном из концертов в Лимасоле. Развод знаменитой пары обсуждала без малого вся страна.
Обновлено в 05:07
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Новые «дети Алсу»? Дочери Бородиной и Самойловой победили в одном и том же конкурсе

Практически одновременно две светские львицы, Ксения Бородина и Оксана Самойлова, похвастались своим подписчикам, что их дочери победили в одном и том же конкурсе.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15

В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Обновлено в 08:48
Музыка

Леди Гага упала во время выступления

Американская певица Леди Гага едва не упала во время выступления в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 09:15
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное