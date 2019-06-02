Футбол

«Челси» и «Реал» договорились по трансферу АзараНева Спорт 10:04

По информации источника, руководство мадридского клуба договорилось о переходе Азара за 110 миллионов евро. Отмечается, что в качестве бонуса за выступления бельгийца «Челси» может получить дополнительно 15 миллионов евро.
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СМИ: «Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

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СМИ: «Реал» заплатит за Азара 110 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:39

СМИ: «Реал» согласовал переход Азара

Матч ТВ09:03

The Times: «Реал» заплатит за Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы

Sports.ru08:22
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