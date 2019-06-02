«Челси» и «Реал» договорились по трансферу АзараНева Спорт 10:04

По информации источника, руководство мадридского клуба договорилось о переходе Азара за 110 миллионов евро. Отмечается, что в качестве бонуса за выступления бельгийца «Челси» может получить дополнительно 15 миллионов евро.

«Челси» и «Реал» договорились по трансферу Азара

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Политика В Харькове снесли бюст маршала Жукова Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.

Происшествия В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.

Происшествия СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Происшествия Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.

Политика Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.

Футбол Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.

Происшествия Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.

Футбол Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов» На 41-й минуте встречи Черышев придержал за футболку Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был выдворен арбитром матча Сергеем Карасевым с тренерской скамейки.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Происшествия Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.

Общество Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями.

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Политика США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Общество В Москву вернется 30-градусная жара В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Происшествия Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Спорт Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.

Экономика «Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.

Политика Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из ЕС £39 млрд Говоря о сумме, которую Лондон в рамках соглашения с ЕС должен выплатить Брюсселю за Brexit (£39 млрд, или порядка $50 млрд), Трамп отметил: «Если бы я был ими [британскими властями], я бы не заплатил».

Спорт The Times: Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, в связи с обвинениями прыгуна в высоту Данила Лысенко в нарушении антидопинговых правил.

Общество Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.