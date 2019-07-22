Во вторник, 23 июля, «Барселона» сыграет с «Челси» товарищеский матче. Встреча пройдет в японской Сайтаме и начнется в 13:30 по московскому времени. Матч станет первым в составе нового клуба для новичка каталонской команды Антуана Гризманна.

«Барселона» и «Челси» сыграют в первом матче Гризманна

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