Футбол
«Барселона» и «Челси» сыграют в первом матче ГризманнаНева Спорт вчера в 19:00
Во вторник, 23 июля, «Барселона» сыграет с «Челси» товарищеский матче. Встреча пройдет в японской Сайтаме и начнется в 13:30 по московскому времени. Матч станет первым в составе нового клуба для новичка каталонской команды Антуана Гризманна.
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«Барселона» — «Челси». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбольный товарищеский матч 23 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:05
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