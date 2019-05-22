Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в БакуСпорт-Экспресс 16:34
Финалисты Лиги Европы не смогли реализовать все билеты на финальный матч турнира, который пройдет в Баку. "Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times. Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов.
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