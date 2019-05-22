Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕSport.ru вчера в 17:14
За главный трофей турнира в столице Азербайджана сразятся лондонские клубы "Арсенал" и "Челси". В преддверии поединка стало известно, что английские команды не смогли реализовать то количество билетов, на которое рассчитывали. Английские команды вернут УЕФА более 6000 билетов.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:10, Ашберн
Здоровье
Врачей с мировым именем за соответствующие деньги готовы привлекать на Сахалин
Основным инструментом пока называются именно зарплаты и подъемные, которые будут выделять островной край на фоне других северных и дальневосточных субъектов и делать его более привлекательными для врачей и других специалистов.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
«Юнистрим» ограничил работу по будням
Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане
После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метрополитена
Обновлено 21 мая в 13:30
Общество
В конфетах «Коровка» нашли растительные жиры
Всего экспертизу прошли конфеты семи брендов: «Коровка» («Рот Фронт»), «Сливочки из крыночки» («Ивкон»), «Азовская молочная» (Азовская кондитерская фабрика), «Каждый день» (Вознесенский пищевой комбинат), а также конфеты «Александровские коровки», «Просто» и «Д», изготовленные на фабрике «Сладовянка».
Обновлено вчера в 08:44
Технологии
В России тестируют камеры с функцией распознавания лиц
Обновлено вчера в 04:09
Шоу-бизнес
У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын
Обновлено вчера в 21:33
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Партия Зеленского выбрала идеологию
Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, заявил советник главы государства и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
Уровень воды в Среднеколымске стабилизировался
На 14:00 по среднеколымскому времени уровень воды составил 1189 сантиметров при критическом 1200.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
ВЦИОМ изучил интерес россиян к «Евровидению»
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого свидетельствуют, что за финалом конкурса "Евровидение-2019" следили 22% россиян, что на 6% превышает аналогичные показатели 2018 года.
Обновлено вчера в 21:53
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Китайские эксперты оценили российские системы РЭБ
Китайское издание Sohu отметило, что во время парада Победы Россия не стала демонстрировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета
Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено вчера в 06:00
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 20:33
Хоккей
Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами
Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца
Обновлено вчера в 12:36