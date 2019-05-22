«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕSport.ru вчера в 17:14

За главный трофей турнира в столице Азербайджана сразятся лондонские клубы "Арсенал" и "Челси". В преддверии поединка стало известно, что английские команды не смогли реализовать то количество билетов, на которое рассчитывали. Английские команды вернут УЕФА более 6000 билетов.

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ

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