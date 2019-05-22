Футбол

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕSport.ru вчера в 17:14

За главный трофей турнира в столице Азербайджана сразятся лондонские клубы "Арсенал" и "Челси". В преддверии поединка стало известно, что английские команды не смогли реализовать то количество билетов, на которое рассчитывали. Английские команды вернут УЕФА более 6000 билетов.
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«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ

Sport.ruвчера в 17:14

СМИ: «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

РИА Новостивчера в 17:46

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:45

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

Спорт-Экспрессвчера в 16:34

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 19:21

The Sun: «Челси» и «Арсенал» не могут продать все выделенные им билеты на финал ЛЕ. Клубы вернут половину УЕФА

Бомбардир.рувчера в 16:55

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку. Клубы продали только 5500 билетов

Sports.ruвчера в 16:05
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Здоровье

Врачей с мировым именем за соответствующие деньги готовы привлекать на Сахалин

Основным инструментом пока называются именно зарплаты и подъемные, которые будут выделять островной край на фоне других северных и дальневосточных субъектов и делать его более привлекательными для врачей и других специалистов.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

«Юнистрим» ограничил работу по будням

Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане

После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метрополитена

Обновлено 21 мая в 13:30
Общество

В конфетах «Коровка» нашли растительные жиры

Всего экспертизу прошли конфеты семи брендов: «Коровка» («Рот Фронт»), «Сливочки из крыночки» («Ивкон»), «Азовская молочная» (Азовская кондитерская фабрика), «Каждый день» (Вознесенский пищевой комбинат), а также конфеты «Александровские коровки», «Просто» и «Д», изготовленные на фабрике «Сладовянка».
Обновлено вчера в 08:44
Технологии

В России тестируют камеры с функцией распознавания лиц

Обновлено вчера в 04:09
Шоу-бизнес

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

Обновлено вчера в 21:33
Игры

Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов

Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Партия Зеленского выбрала идеологию

Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, заявил советник главы государства и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Уровень воды в Среднеколымске стабилизировался

На 14:00 по среднеколымскому времени уровень воды составил 1189 сантиметров при критическом 1200.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка

ВЦИОМ изучил интерес россиян к «Евровидению»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого свидетельствуют, что за финалом конкурса "Евровидение-2019" следили 22% россиян, что на 6% превышает аналогичные показатели 2018 года.
Обновлено вчера в 21:53
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

Китайские эксперты оценили российские системы РЭБ

Китайское издание Sohu отметило, что во время парада Победы Россия не стала демонстрировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе

У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено вчера в 06:00
Космос

Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 20:33
Хоккей

Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами

Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено вчера в 12:36
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