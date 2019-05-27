«Челси» и «Арсенал» вернули УЕФА 6 тысяч билетов на финал Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 09:30

Финалисты Лиги Европы не смогли реализовать все билеты на финальный матч турнира, который пройдет в Баку. Ранее британское издание The Times сообщало, что "Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно.

«Челси» и «Арсенал» вернули УЕФА 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы

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