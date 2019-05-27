Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернули УЕФА 6 тысяч билетов на финал Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 09:30
Финалисты Лиги Европы не смогли реализовать все билеты на финальный матч турнира, который пройдет в Баку. Ранее британское издание The Times сообщало, что "Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно.
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В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи
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МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
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Происшествия
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Авто
Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии
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Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
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Обновлено в 15:18
Общество
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Обновлено в 14:22
Происшествия
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Политика
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
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Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Футбол
Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай
Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
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Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения об изменении правил призыва
Российское Министерство обороны прокомментировало публикации СМИ, в которых сообщалось об ужесточении правил призыва на срочную службу.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Происшествия
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Общество
В США анаконда «клонировала» сама себя
Обновлено в 14:38
Экономика
Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро за растущий госдолг
Европейская комиссия может в ближайшие месяцы оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро за растущий госдолг, который уже вдвое превысил допустимый лимит.
Обновлено в 11:32
Футбол
Андрей Червиченко: «„Локомотив“ абсолютно бессовестно стал вторым в РПЛ и завоевал Кубок России»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Локомотив» незаслуженно стал вторым по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России.
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Игры
NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой
NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
Обновлено в 08:30
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Культура
Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского
Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко.
Обновлено в 06:52
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36