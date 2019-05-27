Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги ЕвропыТАСС вчера в 17:25

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

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