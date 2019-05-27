Футбол
Челси — Арсенал 3:0 (2-й тайм)Советский спорт 02:36
Оливье Жиру
|49′
Педро Родригес
|55′
Педро Родригес
|60′
Эден Азар
|65′
|56%
|Владение мячом
|44%
|1
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на Олимпийском стадионе в городе Баку (Азербайджан).
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