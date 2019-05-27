Челси — Арсенал 3:0 (2-й тайм)Советский спорт 02:36

Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на Олимпийском стадионе в городе Баку (Азербайджан).

Все про Спорт ру

Футбол Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм» Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Футбол В «Анжи» рассчитывают на помощь РФС в получении лицензии ПФЛ Клуб не получил лицензию РФС и сегодня отозвал апелляционную жалобу. «Анжи» не сможет участвовать в следующем сезоне ФНЛ.

Происшествия Заброшенный мост украли в Мурманской области Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Происшествия Британский суд заморозил недвижимость иностранца на 100 млн долларов Высокого суда Лондона заморозил право собственности на три дома общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (101 млн долларов), пока их владельцы не докажут происхождение средств на покупку недвижимости.

Происшествия «Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Армия и оружие В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Здоровье В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».

Гаджеты Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.

Политика Зеленский назначил нового главу Службы безопасности президента «Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — гласит указ, опубликованный на сайте главы государства.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.