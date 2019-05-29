«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги ЕвропыRT на русском 14:16

с чего всё началось

Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.

«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы

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