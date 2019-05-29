Футбол
«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги ЕвропыRT на русском 14:16
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.
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с чего всё началось
«Канониры» же появятся на поле стадиона «Олимпийский» в столице Азербайджана в следующем составе: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Сеяд Колашинац, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лаказетт.RT на русском14:16
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