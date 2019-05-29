Футбол

«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги ЕвропыRT на русском 14:16

Челси — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
27
Кристенсен
  
30
Луиз
  
33
Палмьери
  
7
Канте
  
5
Жоржиньо
  
17
Ковачич
  
11
Педро
  
18
Жиру
  
10
Азар
  
1
Чех
  
5
Папастатопулос
  
6
Косьельни
  
18
Монреаль
  
15
Мэйтленд-Найлс
  
11
Торрейра
  
10
Озил
  
34
Джака
  
31
Колашинац
  
14
Обамеянг
  
9
Ляказетт
  
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.
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с чего всё началось
«Канониры» же появятся
 на поле стадиона «Олимпийский» в столице Азербайджана в следующем составе: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Сеяд Колашинац, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лаказетт.
RT на русском14:16

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