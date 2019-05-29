«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕНева Спорт 15:57

Первый тайм финального матча розыгрыша футбольной Лиги Европы завершился нулевой ничьей. Игра проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку, Азербайджан. В финале Лиги Европы впервые сошлись две команды из одного города — лондонские «Челси» и «Арсенал».

«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕ

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