Футбол

«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕНева Спорт 15:57

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Первый тайм финального матча розыгрыша футбольной Лиги Европы завершился нулевой ничьей. Игра проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку, Азербайджан. В финале Лиги Европы впервые сошлись две команды из одного города — лондонские «Челси» и «Арсенал».
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