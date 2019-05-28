Футбол

«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕНева Спорт 15:57

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
1 фото
Всего на счету «аристократов» пять ударов за тайм, «Арсенал» нанес на один меньше, однако три из них прошли мимо створа, а еще один был заблокирован. Прямую трансляцию битвы «Челси» и «Арсенала» можно посмотреть на сайте Nevasport. Напомним, на финал ЛЕ не поехал армянский игрок Генрих Мхитарян.
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«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕ

Нева Спорт15:57

Арсенал – Челси. Финальный матч Лиги Европы УЕФА – прямая трансляция

Царьград15:52
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