«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕНева Спорт 15:57

Всего на счету «аристократов» пять ударов за тайм, «Арсенал» нанес на один меньше, однако три из них прошли мимо створа, а еще один был заблокирован. Прямую трансляцию битвы «Челси» и «Арсенала» можно посмотреть на сайте Nevasport. Напомним, на финал ЛЕ не поехал армянский игрок Генрих Мхитарян.

«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕ

Футбол Жиру и Педро вывели «Челси» вперед в финале ЛЕ Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил первый гол в финале розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19, а затем преимущество «аристократов» удвоил Педро.

Армия и оружие В Минобороны РФ раскрыли планы США по дестабилизации России В эфире телеканала «Звезда» представитель Минобороны отметил, что американская корпорация RAND, которая занимается стратегическими исследованиями для правительства США, подготовила доклад, где собрала рекомендации по оказанию давления на Россию.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Армия и оружие Путин подписал закон о праве иностранцев в РФ заключать контракт о военной службе один раз Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане в РФ могут только один раз воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе.

Гаджеты Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.

Политика Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурму Президент Украины посоветовал своим коллегам-политикам тоже перейти на шаурму.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Армия и оружие США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.

Финансы Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.

Наука Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Политика Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Происшествия В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

Шоу-бизнес Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.

Энергетика Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти» Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Экономика ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.

Армия и оружие В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.

Общество Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России» Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.