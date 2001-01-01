«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕНева Спорт 15:57

Всего на счету «аристократов» пять ударов за тайм, «Арсенал» нанес на один меньше, однако три из них прошли мимо створа, а еще один был заблокирован. Прямую трансляцию битвы «Челси» и «Арсенала» можно посмотреть на сайте Nevasport. Напомним, на финал ЛЕ не поехал армянский игрок Генрих Мхитарян.

«Челси» и «Арсенал» не открыли счет в первом тайме финала ЛЕ

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