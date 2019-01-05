Футбол

«Челси» готовит 50 млн евро за полузащитника «Кальяри»
Евро-футбол.ру
04:48

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла заинтересовал "Челси". По информации журналистов Джанлуки ди Марцио и Альфредо Педуллы, "синие" готовы выложить за игрока 50 млн евро. Конкуренцию лондонскому клубу составят "Интер" и "Наполи".
Евро-футбол.ру04:48

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«Челси» может заплатить 50 млн евро за полузащитника «Кальяри» Бареллу

Советский спорт06:42

«Челси» нацелился на Бареллу. «Кальяри» хочет за него £45 млн

Sport24.ru06:25

«Челси» готов заплатить € 50 млн за полузащитника «Кальяри» Бареллу

Чемпионат03:21

Источник: «Челси» готовит 50 миллионов евро за полузащитника «Кальяри»

Спорт-Экспресс03:20

«Челси» подготовил 50 млн евро для трансфера Бареллы

Soccer.ru03:08

«Челси» включился в борьбу за Бареллу. «Кальяри» оценивает игрока в 50 миллионов

Бомбардир.ру02:35

«Челси» включился в борьбу за хавбека «Кальяри» Бареллу

Sports.ru00:22
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Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии

В результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Калифорнии.
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Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи

Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
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Итальянский футболист, полузащитник клуба «Кальяри» и сборной Италия.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб, основанный в 1920 году. В настоящее время играет в Серии А. Чемпион Италии сезона 1969/70.
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