Футбол

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезонеБомбардир.ру вчера в 14:24

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне. Команда Унаи Эмери занимает пятое место с 67 очками за тур до конца чемпионата.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» — в ЛЧ, «Краснодар» и ЦСКА потеряли очки, Головин снова проиграл

Чемпионатвчера в 17:30

«Челси» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов — 2019/20

Sport24.ruвчера в 15:11

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Sport.ruвчера в 15:43

«Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон

Советский спортвчера в 14:14

«Челси» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Матч ТВвчера в 14:06

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Газета.Ruвчера в 14:15

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Бомбардир.рувчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Происшествия

В Мурманской области объявили траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено в 05:15
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Обновлено в 03:54
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В Магнитогорске главный врач больницы объявлен в розыск

"Уголовное дело в отношении Черепанова Артема Эдуардовича 4 марта 2019 года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска, но обвиняемый, находясь под подпиской о невыезде, так и не явился в суд ни на одно судебное заседание", — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Минтранс подтвердил гибель бортпроводника во время ЧП в Шереметьеве

Семье бортпроводника Максима Моисеева, который погиб при ЧП в аэропорту Шереметьево, выплатят пять миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено вчера в 11:12
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Политика

Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США

Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Аэропорт Шереметьево работает с одной ВПП после катастрофы

После катастрофы с самолетом SSJ-100, следовавшим из Москвы в Мурманск, столичный аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд

Финальная часть супергеройской саги «Мстители: финал» установила новый рекорд, собрав в прокате два миллиарда долларов за 11 дней.
Обновлено в 04:49
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров

В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой

Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное