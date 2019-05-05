Футбол
«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезонеБомбардир.ру 14:24
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне. Команда Унаи Эмери занимает пятое место с 67 очками за тур до конца чемпионата.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Наука
В Тибете найдены останки древнейшего человека
Челюсть Xiahe, найденная примерно на 10 760 футах, является первым физическим доказательством того, что денисовцы поднялись на те же высоты, что и древние люди, генетически адаптированные к среде с низким содержанием кислорода.
Обновлено 02 мая в 13:05
Происшествия
В загоревшийся в Шереметьево самолет могла попасть молния
Пассажирский самолет Москва-Мурманск сел в Шереметьево сразу после взлета.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии
Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов
В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено в 07:11
Происшествия
SSJ-100. Характеристики самолета
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:53
Политика
Лавров примет участие в заседании Арктического совета в Финляндии
Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в сесии Арктического совета, которая состоится в Финляндии.
Обновлено в 17:26
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Футбол
«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата Испании
Футболисты "Валенсии" разгромили "Уэску" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:50
Футбол
Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой появились на фестивале «Жара»
Ольга Бузова и Егор Крид прибыли в Дубай на фестиваль "Жара". Знаменитости впервые это сделали парой, опубликовав совместный снимок.
Обновлено в 05:59
Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник
Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01