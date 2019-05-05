«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезонеБомбардир.ру 14:24

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне. Команда Унаи Эмери занимает пятое место с 67 очками за тур до конца чемпионата.

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

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