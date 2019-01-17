Футбол

«Челси» договорился с «Ювентусом» о переходе ИгуаинаSport24.ru 17:45

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Суперкубок Италии, Финал, сегодня
Джидда, Стадион Короля Абдуллы
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
Миралем Пьянич
44′
45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
65′
70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
74′
Франк Кессиэ
75′
Алессио Романьоли
79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
86′
87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
89′
Пауло Дибала
90′+4′
В составе «Милана» Игуаин забил 8 голов в 22 матчах. Его статистика в «Ювентусе»: 55 голов в 105 играх. «Челси» после 22 туров занимает в чемпионате Англии 4-е место с отставанием в 10 очков от лидирующего «Ливерпуля».
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