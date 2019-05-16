Футбол
«Челси» благодаря дублю Баркли разгромил «Нью-Инглэнд»Чемпионат вчера в 22:39
«Челси» в товарищеском матче на выезде разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Бостоне. Счёт уже на третьей минуте встречи открыл полузащитник лондонцев Росс Баркли. На 29-й минуте преимущество «Челси» увеличил Оливье Жиру.
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Американские болельщики «Челси» тепло проводили Азара после матча с «Нью-Инглэнд»
Sport24.ruвчера в 23:47
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
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