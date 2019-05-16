Футбол

«Челси» благодаря дублю Баркли разгромил «Нью-Инглэнд»Чемпионат вчера в 22:39

«Челси» в товарищеском матче на выезде разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Бостоне. Счёт уже на третьей минуте встречи открыл полузащитник лондонцев Росс Баркли. На 29-й минуте преимущество «Челси» увеличил Оливье Жиру.
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«Челси» разгромил аутсайдера MLS в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 23:27

«Челси» разгромил аутсайдера MLS в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 23:27

«Челси» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн», дубль на счету Баркли

Soccer.ruвчера в 22:33

Американские болельщики «Челси» тепло проводили Азара после матча с «Нью-Инглэнд»

Sport24.ruвчера в 23:47

«Челси» благодаря дублю Баркли разгромил «Нью-Инглэнд»

Чемпионатвчера в 22:39

Дубль Баркли принес «Челси» победу над «Нью-Инглэнд»

Газета.Ruвчера в 23:16

«Челси» обыграл «Нью-Ингленд Революшн» благодаря дублю Баркли

Спорт-Экспрессвчера в 22:06
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Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика

Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»

Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

Обновлено в 06:21
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии

Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Политика

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Авто

В России отзывают более 400 автомобилей Lexus

На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.
Обновлено в 07:54
Происшествия

За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек

Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV

В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели

Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
Обновлено в 03:37
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Общество

После протестов в Екатеринбурге губернатор озадачил мэра озеленением

Власти Свердловской области, Екатеринбурга и представители бизнеса договорились о создании на территории города новых скверов и парков.
Обновлено в 05:31
Политика

В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России

Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Экономика

Гендиректор российского Metro Cash & Carry досрочно покинет пост

Генеральный директор российского Metro Cash & Carry Джери Калмис решил досрочно покинуть свой пост.
Обновлено в 08:01
Политика

Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 06:49
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Общество

Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм

В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга.
Обновлено в 05:17
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Неадекватная няня чуть не угробила дочь Хилькевич

Обновлено в 07:20
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Росс Баркли
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Англии.
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