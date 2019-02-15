Футбол

«Челси» обыграл «Мальме» на выездеLiveSport.ru вчера в 16:53

Мальме — Челси
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Сведбанк»
30′
Росс Баркли
58′
Оливье Жиру
Маркус Антонссон
Карлос Страндберг
70′
Арноур Ингви Траустасон
Оскар Левицки
70′
72′
Виллиан
Эден Азар
74′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андерс Кристиансен
80′
Андерс Кристиансен
Роман Галль
81′
85′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
Шведский «Мальме» потерпел домашнее поражение от лондонского «Челси» (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Счет в матче открыли гости на 30-й минуте.
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Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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