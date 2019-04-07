Футбол
Челси – Вест Хэм Юнайтед. Эксперт Unibet: «Саррибол оправдает себя»Букмекеры.рф вчера в 10:08
|11′
Анжело Огбонна
Эден Азар
|24′
|46′
Хавьер Эрнандес
Роберт Снодграсс
|70′
Марк Нобл
Педро Обианг
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
|70′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
|76′
Сесар Аспиликуэта
|82′
Кепа Аррисабалага
|84′
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
|85′
Эден Азар
|90′
|55%
|Владение мячом
|45%
|85%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|13
|8
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
2 ×
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
7
Арнаутович
14
Обианг
10
Лансини
41
Райс
8
Андерсон
11
Снодграсс
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня, в понедельник, 8 апреля, в 22:00 (МСК) состоится матч 33-го тура АПЛ между футбольными клубами Челси и Вест Хэм Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».
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«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч английской Премьер-лиги 08.04.2019
LiveSport.ru06 апреля в 21:32
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