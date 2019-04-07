Челси – Вест Хэм Юнайтед. Эксперт Unibet: «Саррибол оправдает себя»Букмекеры.рф вчера в 10:08

Сегодня, в понедельник, 8 апреля, в 22:00 (МСК) состоится матч 33-го тура АПЛ между футбольными клубами Челси и Вест Хэм Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

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Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Шоу-бизнес Актриса Эвелина Блёданс примерила новый «дерзкий» образ Популярная актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Блёданс на странице в Instagram предстала перед подписчиками в новом «дерзком» образе, надев кожаные брюки с широким поясом и красно-синюю блузу.

Энергетика Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.

Политика В раде появилось межфракционное объединение в поддержку Зеленского В Верховной раде Украины объявили о создании межфракционного объединения депутатов, поддерживающего кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского от партии «Слуга народа».

Общество Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.

Транспорт Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Финансы Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.

Политика Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.

Происшествия Три человека пострадали при пожаре в квартире в Домодедове "В Домодедове на улице Коммунистической, д. 40 произошло загорание квартиры, выгорела комната и коридор на площади 25 кв. м. В результате пожара пострадала женщина и двое детей 2013 и 2014 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

Авто Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.

Политика США собираются ответить Евросоюзу пошлинами на субсидирование Airbus Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на продукцию авиастроения из Евросоюза в ответ на намерения ЕС выделить субсидии авиакорпорации Airbus, сообщает агентство Reuters.

Политика Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Происшествия Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.