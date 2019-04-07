Футбол

Челси – Вест Хэм Юнайтед. Эксперт Unibet: «Саррибол оправдает себя»Букмекеры.рф вчера в 10:08

Челси — Вест Хэм
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Анжело Огбонна
Эден Азар
24′
46′
Хавьер Эрнандес
Роберт Снодграсс
70′
Марк Нобл
Педро Обианг
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
70′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
76′
Сесар Аспиликуэта
82′
Кепа Аррисабалага
84′
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
85′
Эден Азар
90′
Сегодня, в понедельник, 8 апреля, в 22:00 (МСК) состоится матч 33-го тура АПЛ между футбольными клубами Челси и Вест Хэм Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».
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