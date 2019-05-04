Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛRT на русском 10:57
Н'Голо Канте
Рубен Лофтус-Чик
|10′
Рубен Лофтус-Чик
|49′
Давид Луиз
|51′
|67′
Натаниэль Чалоба
Том Клеверли
Гонсало Игуаин
|75′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
|79′
|83′
Трой Дини
Андре Грэй
|83′
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
Давид Луиз
Гари Кэйхилл
|89′
|90′
Абдулай Дукуре
|58%
|Владение мячом
|42%
|85%
|Процент точных передач
|74%
|5
|Удары в сторону ворот
|9
|10
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|3
|6
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|7
|6
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
24
Кэйхилл
3
Алонсо
12
Лофтус-Чик
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
26
Фостер
21
Фемения
15
Кэткарт
6
Мариаппа
25
Холебас
19
Хьюз
8
Клеверли
37
Перейра
16
Дукуре
10
Саксесс
18
Грэй
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина. Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Общество
C Эвереста вывезли три тонны мусора
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:52
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о впечатлениях от объединительного поединка между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:43
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Общество
Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР
Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Хоккей
Чехия — Россия 1:1 (1-й перерыв)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии
Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО
В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Культура
Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала пуски 150 ракет из сектора Газа
Боевики за сутки выпустили 150 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:19