«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛRT на русском 10:57

Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина. Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

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