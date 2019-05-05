Футбол

Челси — Уотфорд 3:0Чемпионат 10:50

Челси — Уотфорд
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
Рубен Лофтус-Чик
10′
Рубен Лофтус-Чик
49′
Давид Луиз
51′
67′
Натаниэль Чалоба
Том Клеверли
Гонсало Игуаин
75′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
79′
83′
Трой Дини
Андре Грэй
83′
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
Давид Луиз
Гари Кэйхилл
89′
90′
Абдулай Дукуре
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Челси» разгромил «Уотфорд» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Счёт был открыт на 48-й минуте.
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