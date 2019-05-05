Челси — Уотфорд 3:0Чемпионат 10:50

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Челси» разгромил «Уотфорд» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Счёт был открыт на 48-й минуте.

Происшествия Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.

Происшествия В сети появилось видео из горящего в Шереметьево самолета В сети появилось видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета. На видео видно, как огонь охватывает борт, слышны крики пассажиров.

Армия и оружие В МИД ФРГ назвали очередные пуски ракет КНДР провокацией «Последние запуски ракет Северной Кореи являются провокацией в то время, когда международное сообщество ожидает от КНДР конкретных шагов по отказу от ракетной и ядерной программ», — уточняется в тексте.

Экономика Гаражная жизнь перекочевывает в склады Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.

Хоккей Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Космос Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Энергетика Министр нефти Ирака обсудил в Катаре участие Qatar Petroleum в нефтяных проектах в Ираке Министр нефти Ирака Тамар аль-Гадбан обсудил с главой энергетического ведомства Катара Саадом аль-Кааби во время визита в Доху потенциальные инвестиции в нефтегазовую отрасль страны, сообщило министерство нефти Ирака в микроблоге в социальной сети Twitter.

Армия и оружие Defense News (США): оборонный бюджет России гораздо больше и устойчивее, чем кажется (Defense News) В реальности эффективные военные расходы России с учетом паритета покупательной силы (Москва покупает продукцию российских оборонных предприятий за рубли) находятся в пределах 150-180 миллиардов долларов в год — это гораздо более высокий процент, выделяемый на закупку, исследования и разработки, по сравнению с оборонными бюджетами западных стран.

Происшествия Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево» Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Футбол «Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне.

Политика Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100 Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.

Здоровье Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться 22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).