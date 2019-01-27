Футбол

Челси — Шеффилд Уэнсдей 3:0Soccer.ru 13:35

Челси — Шеффилд Уэнсдей
3 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Виллиан
26′
38′
Морган Фокс
Каллум Хадсон-Одои
64′
Итан Ампаду
Рубен Лофтус-Чик
65′
69′
Джоуи Пелупесси
Фернандо Мартин Форестьери
75′
Джордж Бойд
Лукас Жоао
76′
Стивен Флетчер
Атде Нухиу
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
82′
Виллиан
83′
Росс Баркли
Жоржиньо
84′
Полузащитник «Челси» Виллиан забил 50-й гол за лондонский клуб во всех турнирах. Бразилец отличился в матче 4-го раунда Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей». Для того чтобы забить 50 голов, Виллиану понадобился 271 матч.
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