Футбол

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: де Хеа остался в запасеЧемпионат вчера в 13:37

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/8 финала Кубка Англии, который состоится сегодня, 18 февраля. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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