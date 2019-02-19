Футбол

Два гола в первом тайме позволили МЮ выбить «Челси» из Кубка АнглииRT на русском вчера в 16:31

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
В центральном поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Англии футболисты МЮ сумели обыграть «Челси» в гостях со счётом 2:0. Итоговый результат высветился на табло ещё в первом тайме. Голы на счету Эрреры и Погба на 31-й и 45-й минутах соответственно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Советский спортвчера в 16:24

«Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» и вышел в 1/4 Кубка Англии

Газета.Ruвчера в 17:23

Сульшер обогнал Моуринью по количеству побед «МЮ» в сезоне-2018/19, сыграв на 11 матчей меньше

Sport24.ruвчера в 20:07

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» на выезде впервые с 2013 года и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Матч ТВвчера в 16:24

Сульшер - первый после Фергюсона тренер «МЮ», который победил «Челси» на выезде

Спорт-Экспрессвчера в 17:23

Сульшер, имея в активе на 11 матчей меньше, обогнал Моуринью по количеству побед в текущем сезоне

Евро-футбол.рувчера в 16:55

Гол Погба помог «Манчестер Юнайтед» выбить «Челси» из Кубка Англии

Чемпионатвчера в 16:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица - на 9,7%) вызван активным развитием этого сектора, пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все»

Обновлено вчера в 18:01
Политика

Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

Ведомство пришло к выводу, что к концу прошлого года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб которых составил $6,3 млрд.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Индии грузовик наехал на свадебную процессию, погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, более 22 получили тяжелые травмы после того, как грузовик наехал на свадебную процессию в северном индийском штате Раджастан, сообщает во вторник газета Times of India.
Обновлено в 01:12
Политика

Против Трампа подали иск 16 штатов США

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

Оценка инфраструктурного плана на ₽6 трлн вызвала спор в правительстве

Что критикуют аналитики при правительстве Аналитический центр при правительстве не смог провести оценку социально-экономических эффектов объектов плана "по существу" по методике, предложенной Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Экс-глава «Омской топливной компании» получил срок за мошенничество

Обновлено в 00:46
Происшествия

На Урале в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и восемь пострадали

В Свердловской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате инцидента один человек погиб и восемь пострадали.
Обновлено в 00:44
Хоккей

«Вашингтон» переиграл «Лос-Анджелес» благодаря дублю Овечкина

Обновлено в 01:03
Хоккей

Кучеров побил рекорд «Тампы» по количеству передач в сезоне

Российский форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд клуба по количеству результативных передач в регулярном сезоне НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты

Названы 20 лучших в мире смартфонов

Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

В России стали реже заключать брак

По данным Минюста, в России за прошедшие пять лет граждане стали реже заключать браки, передает RT.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Житель Новосибирской области убил швею, не получив скидку

По данным следствия, местный житель пришел к 60-летней швее, чтобы добиться снижения цены на свой заказ, однако женщина ему отказала.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено вчера в 18:52
Общество

Минкомсвязь нашла применение оставшимся в России таксофонам

Согласно документу все оставшиеся в России телефонные будки должны быть оборудованы средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено в 00:17
Экономика

Экологические штрафы для бизнеса в России вырастут в десять раз

Размер санкций для крупных компаний вырастет в два раза, а для так называемых объектов высокого риска штрафы вырастут в десять раз.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Родителей экс-премьера Италии арестовали

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии

Запуск «Северного потока-2» позволит положить конец «украинской монополии» в транзите газа.
Обновлено в 00:55
Политика

Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

«Форэс» уволит рабочего, устроившего пикет на Красной площади

Руководство компании «Форэс» решило в ближайшие дни расторгнуть трудовой договор с шихтовщиком Рустамом Корелиным, который устроил на Красной площади пикет против слишком маленькой зарплаты.
Обновлено вчера в 23:57
Культура

Друзь уезжает в США на фоне скандала

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»

Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В Китае обрушился канатный мост с туристами

Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

В Подольске в доме обнаружили тела трех человек

В подмосковном Подольске полицейские в доме обнаружили тела трех человек, включая ребенка. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля

Последнее суперлуние в 2019 году пройдет в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
Обновлено вчера в 16:16
Наука

Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»

Обновлено вчера в 14:08
ещё по теме
Главное