Футбол

Челси — Манчестер Юнайтед 0:2Газета.Ru вчера в 23:15

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка Англии против лондонского "Челси", передает "Советский спорт". Футболист отметил, что с нетерпением ждет данную встречу.
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