Футбол
Челси — Манчестер Юнайтед 0:2Газета.Ru вчера в 23:15
Кубок Англии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
|15′
Неманья Матич
|21′
Эшли Янг
|31′
Андер Эррера
|45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
|58′
Антонио Рюдигер
|60′
Н'Голо Канте
|65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
|71′
|73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
|76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
|82′
|90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
21
Дзаппакоста
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
22
Виллиан
9
Игуаин
10
Азар
22
Ромеро
18
Янг
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
21
Эррера
31
Матич
15
Перейра
6
Погба
7
Санчес
39
Мактомини
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка Англии против лондонского "Челси", передает "Советский спорт". Футболист отметил, что с нетерпением ждет данную встречу.
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