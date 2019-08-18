Футбол

Челси — Лестер 1:1Спорт-Экспресс 13:21

Челси — Лестер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Мэйсон Маунт
7′
Жоржиньо
37′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
62′
67′
Онийнье Ндиди
Жоржиньо
Матео Ковачич
71′
Кристиан Пулишич
Виллиан
71′
73′
Хамза Чоудури
Деннис Прат
80′
Айосе Перес
Марк Олбрайтон
«Челси» и «Лестер» в матче 2-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 1:1. За «синих» забил воспитанник клуба Мэйсон Маунт. В составе гостей отличился Онинье Ндиди. «Челси» набрал первое очко и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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