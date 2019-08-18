Футбол

«Челси» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛLenta.ru 13:38

Челси — Лестер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Мэйсон Маунт
7′
Жоржиньо
37′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
62′
67′
Онийнье Ндиди
Жоржиньо
Матео Ковачич
71′
Кристиан Пулишич
Виллиан
71′
73′
Хамза Чоудури
Деннис Прат
80′
Айосе Перес
Марк Олбрайтон
Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на седьмой минуте открыл полузащитник хозяев Мэйсон Маунт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Челси» сыграл вничью с «Лестером», не сумев выиграть во втором матче АПЛ подряд

Sport24.ru13:25

«Челси» упустил победу в матче с «Лестером»

Советский спорт13:21

«Челси» — «Лестер Сити»: видеообзор матча

Чемпионат15:02

«Челси» и «Лестер» сыграли вничью

Спорт-Экспресс13:21

«Лестер» отыгрался против блеклого «Челси»: неудачи Лэмпарда продолжаются

Евро-футбол.ру13:22

«Челси» упустил победу в матче с «Лестером»

Матч ТВ13:25

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. У Лэмпарда ни одной победы в трех матчах

Sports.ru05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Обновлено вчера в 13:00
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Футбол

Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям

Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Под Нижним Новгородом умер посетитель фестиваля Alfa Future People

Обновлено в 14:26
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Транспорт

S7 подняла вопрос дорогого обслуживания авиакомпаний в новом аэропорту Саратова

Обновлено в 12:06
Политика

Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе

Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.
Обновлено в 00:46
Происшествия

В Казани экоактивистов задержали за плакат с просьбой не мусорить

Обновлено в 09:10
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Обновлено в 13:58
Политика

Кадыров назвал поставленное его отцом Путину условие по будущему Чечни

Обновлено в 13:57
Теннис

Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире

Обновлено в 13:18
Футбол

«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом»

"Севилья" переиграла барселонский "Эспаньол" в матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 14:57
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика

В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Технологии

Тинейджер с аутизмом сделал приложение для помощи людям в спектре

Обновлено в 06:28
Политика

Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, собирающийся с визитом на Украину, обозначил круг тем, которые он намерен обсудить с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:19
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321

Обновлено вчера в 05:27
Гаджеты

Галерея дня: Samsung научит Galaxy Fold складываться втрое

В Z-Fold предусмотрено два места сгиба. В сложенном состоянии смартфон втрое меньше, чем в разложенном.
Обновлено в 04:31
Транспорт

На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ

Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Политика

Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой.
Обновлено в 07:19
Политика

Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства

Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено в 07:43
Футбол

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Общество

Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе

Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео

Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
Обновлено в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное