Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на седьмой минуте открыл полузащитник хозяев Мэйсон Маунт.

«Челси» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

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