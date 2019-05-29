Футбол

«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги ЕвропыНева Спорт вчера в 22:00

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы. Встреча будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Матч состоится в азербайджанском Баку на Олимпийском стадионе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лига Европы. Финал. Челси - Арсенал

Матч ТВ14:40

Финал Лиги Европы: «Челси» vs «Арсенал», прогноз на 29 мая

LoginCasino.com27 мая в 05:08

Финал Лиги Европы. «Челси» — «Арсенал». Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция

Sport24.ru14:37

«Челси» — «Арсенал»: прогноз Александра Шмурнова на финальный матч Лиги Европы

Чемпионат13:30

Прогноз и ставка «Челси» - «Арсенал» 29 мая, финал Лиги Европы

ODDS.ruвчера в 13:17

В Стране огней. Лига Европы ждет победителя

Soccer.ru07:30

Челси - Арсенал ~ прогноз на финал Лиги Европы: чьи шансы на победу выше?

Sport-place27 мая в 00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Общество

Госдума запрещает коллекторам взыскивать долги по ЖКХ

Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 07:56
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 12:54
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Политика

Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

Отчет американского Министерства финансов, в котором санкции в отношении Дерипаски обосновывались тем, что он якобы действовал «в интересах» российского лидера, ранее был опубликован на сайте бизнесмена.
Обновлено в 13:51
Кино

Онлайн-кинотеатры не захотели отчитываться о просмотрах и зрителях

Еще в прошлом году власти планировали обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах и количестве зрителей.
Обновлено в 12:10
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Политика

Опубликован текст законопроекта об импичменте президента Украины

Текст законопроекта об импичменте президента Украины, который в среду глава государства Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламент, опубликован на сайте Верховной рады.
Обновлено в 16:45
Политика

Стал известен регион России с самым низким рейтингом Путина

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные этого исследования, наиболее низким рейтинг президента оказался в Магаданской области: здесь в случае скорых выборов за него отдали бы свои голоса лишь 36% опрошенных, в то время как в среднем по стране этот показатель равняется 48%.
Обновлено в 02:00
Футбол

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Испанские СМИ сообщают, что 33-летний капитан "Реала" имеет огромный долг перед "Banco Santander".
Обновлено в 16:14
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Происшествия

Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.
Обновлено в 16:17
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видео протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры РФ потребовал у издания Е1. ru удалить материалы, касающиеся акции протеста против возведения собора Святой Екатерины в сквере возле Драмтеатра.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В ЕС призвали Сирию и гаранты «Астаны» защитить население в Идлибе

Евросоюз призывает власти Сирии, а также Россию, Иран и Турцию защитить мирных граждан в Идлибе.
Обновлено в 15:07
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Политика

Зеленский порекомендовал политикам переходить на шаурму

Обновлено в 10:28
Баскетбол

«Химки» вышли в финал Единой лиги

Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В ДТП в Мексике погибли не менее 20 человек

После удара автобус перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, а еще 18 - пострадали.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из евросоюзной стали

Обновлено в 14:33
Транспорт

Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде

Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Теннис

Надаль победил Мадена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 09:12
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное