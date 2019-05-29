«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги ЕвропыREGNUM 05:48

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

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