Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги ЕвропыREGNUM 05:48

Челси — Арсенал
2 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
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