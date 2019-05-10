Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)ProstoProSport 16:54

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
Футболисты лондонского «Челси» и немецкого «Айнтрахта» завершили вничью со счетом 1:1 основное время ответного матча полуфинального противостояния Лиги Европы. Эта игра в данные минуты проходит в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». У хозяев на 28-й минуте мяч забил Рубен Лофтус-Чик.
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