Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)Metaratings 17:47

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время. Исход поединка решила серия пенальти, где сильнее оказался лондонский коллектив.
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