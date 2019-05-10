Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)Metaratings 17:47
Рубен Лофтус-Чик
|28′
|39′
Симон Фалетт
|40′
Себастьян Роде
|49′
Лука Йович
Матео Ковачич
|52′
Виллиан
Педро Родригес
|62′
|70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
|74′
Сесар Аспиликуэта
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
|86′
|90′+1′
Джонатан де Гузман
|90′+1′
Давид Абраам
|90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
|96′
|118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
|120′+1′
|П
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
21
Дзаппакоста
30
Луиз
33
Палмьери
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
9
Игуаин
10
Азар
31
Трапп
24
да Кошта
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
9
Аллер
20
Хасебе
39
Пасиенсия
6
де Гузман
10
Костич
8
Йович
2 ×
Айнтрахт
Расстановка 4‑5‑1
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время. Исход поединка решила серия пенальти, где сильнее оказался лондонский коллектив.
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