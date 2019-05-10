Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)Матч ТВ вчера в 14:13
Рубен Лофтус-Чик
|28′
|39′
Симон Фалетт
|40′
Себастьян Роде
|49′
Лука Йович
Матео Ковачич
|52′
Виллиан
Педро Родригес
|62′
|70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
|74′
Сесар Аспиликуэта
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
|86′
|90′+1′
Джонатан де Гузман
|90′+1′
Давид Абраам
|90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
|96′
|118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
|120′+1′
|П
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
21
Дзаппакоста
30
Луиз
33
Палмьери
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
9
Игуаин
10
Азар
31
Трапп
24
да Кошта
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
9
Аллер
20
Хасебе
39
Пасиенсия
6
де Гузман
10
Костич
8
Йович
2 ×
Айнтрахт
Расстановка 4‑5‑1
Напомним, что матч между «Челси» и «Айнтрахтом» состоится в 22:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» в серии пенальти переиграл «Айнтрахт» и вышел в финал Лиги Европы
Советский спортвчера в 17:48
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Обновлено 08 мая в 11:02
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая
Стоимость проезда одного пассажира в метрополитене Екатеринбурга вырастет с 28 до 32 рублей 15 мая.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские вытащили людей из утонувшего автомобиля
Людей сносило потоком воды, машины «плыли» по дорогам и глохли. Один из инцидентов произошел на перекрестке улиц Чайковского и Большакова.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти
Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Политика
Адвокат Трампа намерен посетить Киев
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:45
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад
Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.
Обновлено вчера в 14:30
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) издало новые руководящие принципы по очистке от токсичных химикатов подземных вод, которые могут загрязнять питьевую воду миллионов американцев.
Обновлено в 04:40
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Не верь глазам своим: как СССР «втирал очки» шпионам на парадах Победы
Для иностранных военных атташе на парадах всегда была отдельная трибуна.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу
В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Транспорт
Благоустройство улицы Остоженка началось в Москве
В столице стартовали работы по благоустройству улицы Остоженки и прилегающих переулков – Мансуровского и Кропоткинского.
Обновлено в 02:26
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Политика
Лавров отметил значительные расхождения с Японией по мирному договору
Расхождения Москвы и Токио по мирному договору пока весьма значительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко
В Москве на 59-м году жизни скончался один из самых ярких и одновременно неоднозначных журналистов постсоветской эпохи — Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса
Житель Москвы, устроивший драку с бортпроводниками на борту самолета, стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 04:59
Здоровье
Ассоциация онкобольных пациентов «Здравствуй!» открывает отделения по всей России
Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», созданная в Москве в 2016 году под эгидой Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), за несколько лет открыла отделения в разных регионах страны.
Обновлено в 03:00
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинс» обыграл «Каролину Харрикейнс» в первом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 00:43
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено вчера в 01:11
Общество
BBC уволила ведущего за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Телеведущего Дэнни Бейкера уволили с канала BBC Radio 5 Live за сравнение сына принца Гарри и Меган Маркл с шимпанзе.
Обновлено вчера в 15:31